Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti!
Lille'nin Olimpija'yı mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde A Grubu'nda Lille, Olimpija'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada milli yıldız Yusuf Yazıcı kaydetti.
Bu golle birlikte Yusuf Yazıcı, 10 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu. 26 yaşındaki yıldız, 2019-20 sezonun yaz transfer döneminde 18.5 milyon bonservis karşılığında Trabzonspor'dan Fransız kulübüne transfer olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Özel'den yeni 'Akşener' açıklaması
- O zabıtanın ifadesi ortaya çıktı
- Kartal'ın hareketi Danimarkalıları şaşırttı!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- Can Gürzap hayatını kaybetti
- TTB kararına ilişkin ilk açıklama