Yusuf Yazıcı: 'Rehavete kapılmamalıyız'
Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yazıcı, 'Rehavete kapılmamalıyız' dedi.
Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.
Yusuf Yazıcı: "Zeki'den öyle bir orta beklemiyordum, normalde kaleye vurdu. O an fena vurmadım ama biraz daha köşeye vursam gol olabilirdi. Hep aynı şeye vurgu yaptık, ilk maç çok önemli dedik. Çok özverili çalıştık. Kaptan da maçtan önce güzel bir konuşma yaptı. 3.5-4 hafta oldu. Bazı arkadaşlarımızın yeni çocuğu oldu, onu görmedi. Çok güzel bir aile olduk. İlk maçı kazandığımız için mutluyuz." dedi.
"REHAVETE KAPILMAMALIYIZ"
Yusuf Yazıcı ayrıca, "Turnuva şimdi başladı. Hem bizler hem halkımız böyle rehavete kapılmamalıyız. Turnuva içindeyiz, bir maç kazandık, iki maç daha var. En önemli hedefimiz gruptan çıkmak. Önümüzdeki maçı kazanmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Aynı özveriyle devam etmeliyiz." diye konuştu.
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