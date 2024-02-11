Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e yetmedi: PSG kendi evinde güldü!
Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Paris Saint-Germain'e 3-1 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında PSG, sahasında Lille ile karşılaştı.
Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 10. dakikada Gonçalo Ramos, 17. dakikada Alexsandro Ribeiro (Kendi kalesine), 80. dakikada Kolo Muani kaydetti. Lille'in tek golü Yusuf Yazıcı'dan geldi.
30 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Yusuf Yazıcı maça 11'de başladı ve 81 dakikada sahada kaldı. Yusuf, Lille formasıyla bu sezon 30 maça çıktı ve 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
PSG bu sonuçla puanını 50'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Lille ise 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, Nantes'e konuk olacak. Lille ise Le Havre'yi ağırlayacak.
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