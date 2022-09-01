Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a dönmesi an meselesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski oyuncusu Yusuf Yazıcı için girişimlerini sıklaştırdı.
Transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri döndürmek için harekete geçti.
Bordo-mavili yöneticiler, Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadroya katabilmek adına Lille ile görüşme gerçekleştirdi.
25 yaşındaki milli futbolcu, Lille'e Trabzonspor'a gitmek istediğini bildirdi ve Fransız yöneticilerin inadı kırıldı.
Yusuf Yazıcı için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, 18,5 Milyon euroya Lille'e sattığı eski futbolcusunu geri döndürmek için geri sayıma geçti.
Bu sezon 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 202 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Geçen sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da geçiren milli futbolcu, Rusya Ligi'nde 10 maçta 8 gollük katkı sağladı.
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