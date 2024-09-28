Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Olympiakos...

Bonservisi elinde olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Olympiakos'a imza attı.

Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Olympiakos...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 20:24

Fransa Ligi takımlarından Lille ile sözleşemsi biten ve boşta olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'a imza attı.

Olympiakos Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yusuf Yazı ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.


Etiketler: #Yusuf Yazıcı #transfer #Olympiakos
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