Yusuf Yazıcı'ya İngiltere'den iki talip
CSKA Moskova'daki kiralık dönemi sonrası Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı için menajeri Adem Cebeci'den transfer açıklaması geldi.
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı için menajeri Adem Cebeci transfer açıklamasında bulundu.
Yusuf ile Premier Lig'den 2 takımın ilgilendiğini söyleyen Adem Cebeci, "Fulham ve Nottingham Forest Yusuf ile ilgileniyor. Şu anda kulüpler görüşme halinde" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Rus ekibinde sahaya çıktığı 12 maçta 8 gol attı. CSKA Moskova, sözleşmede 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olmasına rağmen bu hakkını kullanmadı.
2 YIL DAHA KONTRATI VAR
Lille'nin 2019 yılında Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro ve Edgar le karşılığında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusunun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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