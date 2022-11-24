Yuto Nagatomo: 'Fatih Terim babam gibi'

Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo, Almanya galibiyeti sonrası Türkiye günleri ve Fatih Terim'le ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 08:06
Yuto Nagatomo: 'Fatih Terim babam gibi'
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Yuto Nagatomo, Japonya galibiyeti sonrası eski takımı Galatasaray ve Fatih Terim'le ilgili konuştu.

36 yaşındaki deneyimli oyuncu maçın ardından TRT Spor'a verdiği röportajda Türkiye günlerini unutamadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi çok seviyorum, insanlar çok sıcakkanlı. Fatih Terim benim babam gibi. Çok kibar ve çok iyi bir teknik direktör. Türkiye'yi seviyorum, teşekkürler Galatasaray"


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