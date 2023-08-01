“Yüzüne asit atacağım” demişti! Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 18:04

Güncelleme: 01.08.2023 - 18:04

İddiaya göre, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik Instagram kullanıcısı Mustafa N. sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı. Mustafa N., aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdürdü. Hande Baladın'a yönelik, "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı...", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(...) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı.

YAKALANDI

Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Harekete geçen polis, Mustafa N.'yi Bakırköy'de yakaladı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. "tehdit ve hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.