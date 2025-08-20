Yves Bissouma'dan dikkat çeken Fenerbahçe paylaşımı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.08.2025 09:36:00
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Yves Bissouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı-lacivertlilerin kadrosuna katılan Dorgeles Nene'yi kutladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak RB Salzburg'dan Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerin transferi resmi olarak açıklamasından sonra gündemdeki bir diğer isim olan Yves Bissouma'dan sürpriz bir hamle geldi.

NENE TRANSFERİNİ KUTLADI

Tottenham'ın Malili futbolcusu Bissouma, milli takımdan mesai arkadaşı Nene'nin Fenerbahçe'ye transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum" sözlerine yer verdi.

Bissouma'nın paylaşımı şu şekilde:

Image

Malili yıldızın gece yarısı yaptığı bu paylaşım Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

