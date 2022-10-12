Zagreb'de kazanan çıkmadı!

Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile Red Bull Salzburg 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 07:47
Zagreb'de kazanan çıkmadı!
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Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile Red Bull Salzburg kozlarını paylaştı.

Maksimir Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 12. dakikasında Seiweld ile öne geöen Salzburg'a 40. dakikada Ljubicic karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Dinamo Zagreb, üst üste değişikliklerle skoru değiştirmeye çalıştı ancak Salzburg da teslim olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Salzbuırg 6 puana, Dinamo Zagreb ise 4 puana yükseldi.


Dinamo Zagreb Red Bull Salzburg uefa şampiyonlar ligi

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