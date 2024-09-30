Zaha'nın forma giydiği Lyon 90+5'te kazandı

Ligue 1'in 6. haftasında Lyon, Toulouse'u 2-1 mağlup etti. Lyon'da Zaha 53 dakika forma giydi.

Zaha'nın forma giydiği Lyon 90+5'te kazandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:07

Ligue 1'de 6. hafta maçında Toulouse ile Lyon karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-1 Lyon lehine sona erdi. Maçta goller, 14. dakikada Gboho, 28. dakikada Nicolaisen (kk) ve 90+5. dakikada Fofana'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Toulouse 5 puanda kaldı. Lyon ise 6 hafta sonunda 7 puana çıktı. Zor günler yaşayan Lyon 2 maç aradan sonra galibiyete uzandı. 

ZAHA İLK 11 BAŞLADI

Galatasaray'dan kiralanan Zaha ilk başladığı maçta 53 dakika forma giydi. Zaha sonrasında yerini Fofana'ya bıraktı. 


Etiketler: #lyon #toulouse #Ligue 1
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