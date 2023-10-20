Zalgiris Kaunas evine mutlu döndü!
THY EuroLeague'in 4. hafta maçında Zalgiris Kaunas, Baskonia'yı deplasmanında 99-82'lik skorla yenmeyi başardı.
THY EuroLeague'in 4. hafta maçında Saski Baskonia ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.
Fernando Buesa Arena'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris Kaunas 99-82'lik skorla yenmeyi başardı.
Zalgiris Kaunas'ta Roland Smits 21 sayı, 8 ribaunt, Brady Reece Manek 17 sayı, 14 ribaunt ile galibiyetin mimarları oldu. Baskonia'da Chima Moneke'nin 32, Markus Howard'ın 26 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte dördüncü hafta sonunda Zalgiris üçüncü galibiyetini alırken, Baskonia'da üçüncü mağlubiyetini elde etti.
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