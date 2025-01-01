Zaynutdinov'dan Emrecan Terzi'ye anlamlı ziyaret
Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, ameliyat olan Emrecan Terzi'yi ziyaret etti.
Beşiktaş'ın Kazakistanlı oyuncusu Bahtiyar Zaynutdinov, ameliyat olan genç takım arkadaşı Emrecan Terzi'yi hastanede ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde sağ ayak bileğinde meydana gelen bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olan Emrecan'a moral vermek isteyen Zaynutdinov, bu anlamlı ziyaretiyle takım arkadaşlığı ve dayanışma ruhunu bir kez daha gösterdi.
Ziyaret sırasında Emrecan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Zaynutdinov, genç oyuncunun en kısa sürede iyileşerek sahalara döneceğine olan inancını dile getirdi.
Etiketler: #Bakhtiyar Zaynutdinov #Emrecan Terzi #beşiktaş
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