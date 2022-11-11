Zeki Çelik, Mourinho'nun gözüne girdi

11 Kasım 2022 Cuma, 18:50

Roma forması giyen Zeki Çelik, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girdi.

İtalyan medyasında yer alan haberde, sakatlığı sonrası Sassuolo maçıyla sahalara geri dönen Zeki'nin, performansla Mourinho'dan tam not aldığı belirtildi.

Roma'da bir diğer sağ bek Rick Karsdorp'la Mourinho arasında yaşanan sorunun ardından Zeki Çelik'in bundan sonra formayı almasının beklendiği ifade edildi.

Roma, ligde Dünya Kupası arasından önceki son maçta pazar günü sahasında Torino'yu ağırlayacak.