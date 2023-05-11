Zeljko Obradovic: 'Bu yenilgiyi açıklamak zor'

Partizan'ın hocası Zeljko Obradovic, Real Madrid'e yenilerek Final Four'un kapısından döndükleri maç sonu konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 08:20
Zeljko Obradovic: 'Bu yenilgiyi açıklamak zor'
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THY Euroleague'de Real Madrid'e deplasmanda kaybederek Final Four'un kapısından dönen Partizan'ın hocası Zeljko Obradovic, maç sonrası konuştu.

Yayıncı kuruluşa kısa bir değerlendirme yapan Sırp hoca takımıyla gurur duyduğunu ancak alınan yenilgiyi açıklamanın pek mümkün olmadığını söyledi.

İşte Obradovic'in sözleri:

"Takımımla gururluyum, konuşmak çok zor. İkinci yarıda kontrolü kaybettik, Kevin'ın şutu bence doğruydu. Basketbol böyle bir şey, Real Madrid'i tebrik ediyorum"


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