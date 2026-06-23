Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık Turnuvası'nda Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 2-1 yenerek 2. tura çıktı.
Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 86 numarası Dart ile karşılaştı.
Elemelerden ana tabloya yükselen Zeynep, korttan 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
24 yaşındaki milli tenisçi, 2. turda Çek Sara Bejlek ile karşı karşıya gelecek.