Zeynep Sönmez Roma Açık'ta ikinci tura çıktı!

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda İtalyan rakibi Jennifer Ruggeri'yi 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 düzeyindeki Roma Açık'ta bugün ilk tur maçları oynandı.

İLK KEZ ANA TABLODA

Dünya sıralamasının 65. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Roma Açık ilk turunda ev sahibi ülkeden klasmanın 265. basamağındaki Ruggeri ile karşılaştı.

İlk sete tutuk başlayan ve sonradan açılan Zeynep, rakibi karşısında ilk seti 6-4 kaybetti.

İkinci sete hızlı başlayan milli tenisçi, rakibinin servisini 3 kez kırarak seti 6-2 aldı ve maçta durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakanın final setinde Zeynep Sönmez, oyunda kontrolü bırakmadı ve bu seti de 6-2 aldı.

Toplamda 2 saat 7 dakika süren maçı 2-1 kazanan Zeynep Sönmez, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.