Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeynep Sönmez Roma Açık'ta ikinci tura çıktı!

Zeynep Sönmez Roma Açık'ta ikinci tura çıktı!

5.05.2026 20:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Zeynep Sönmez Roma Açık'ta ikinci tura çıktı!

Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda karşılaştığı İtalyan raket Jennifer Ruggeri'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda İtalyan rakibi Jennifer Ruggeri'yi 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 düzeyindeki Roma Açık'ta bugün ilk tur maçları oynandı.

İLK KEZ ANA TABLODA

Dünya sıralamasının 65. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Roma Açık ilk turunda ev sahibi ülkeden klasmanın 265. basamağındaki Ruggeri ile karşılaştı.

İlk sete tutuk başlayan ve sonradan açılan Zeynep, rakibi karşısında ilk seti 6-4 kaybetti.

İkinci sete hızlı başlayan milli tenisçi, rakibinin servisini 3 kez kırarak seti 6-2 aldı ve maçta durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakanın final setinde Zeynep Sönmez, oyunda kontrolü bırakmadı ve bu seti de 6-2 aldı.

Toplamda 2 saat 7 dakika süren maçı 2-1 kazanan Zeynep Sönmez, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

İlgili Konular: #tenis #Zeynep Sönmez #Roma Açık

İlgili Haberler

VakıfBank'tan Katarina Dangubic için sakatlık açıklaması!
VakıfBank'tan Katarina Dangubic için sakatlık açıklaması! CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ın Sırp oyuncusu Katarina Dangubic'in sağlık durumu belli oldu.
CANLI YAYIN: Beşiktaş 0-0 Konyaspor | CANLI ANLATIM: Türkiye Kupası Yarı Finali
CANLI YAYIN: Beşiktaş 0-0 Konyaspor | CANLI ANLATIM: Türkiye Kupası Yarı Finali Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde kendi sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş GAİN evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı!
Beşiktaş GAİN evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı! Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta erteleme maçında kendi evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 81-69 mağlup etti.