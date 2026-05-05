Beşiktaş GAİN evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı!

5.05.2026 20:31:00
Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta erteleme maçında kendi evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 81-69 mağlup etti.

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor'u ağırladı.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 81-69'luk skorla kazandı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Morgan 12, Lemar 15, Anthony Brown 9, Dotson 9, Sertaç Şanlı 11, Thomas 11, Vitto Brown 4

Aliağa Petkimspor: Whittaker 14, Efianayi 12, Blumbergs 6, Yunus Emre Sonsırma, Floyd 7, Franke 15, Mustafa Kurtuldum 4, Troy Şav, Sajus 11, Flowers

1. Periyot: 23-21

Devre: 43-37

3. Periyot: 64-50

Beş faulle oyundan çıkan: 38.44 Sajus (Aliağa Petkimspor)

