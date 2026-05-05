Beşiktaş GAİN evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı!

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor'u ağırladı.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 81-69'luk skorla kazandı.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Morgan 12, Lemar 15, Anthony Brown 9, Dotson 9, Sertaç Şanlı 11, Thomas 11, Vitto Brown 4
Aliağa Petkimspor: Whittaker 14, Efianayi 12, Blumbergs 6, Yunus Emre Sonsırma, Floyd 7, Franke 15, Mustafa Kurtuldum 4, Troy Şav, Sajus 11, Flowers
1. Periyot: 23-21
Devre: 43-37
3. Periyot: 64-50
Beş faulle oyundan çıkan: 38.44 Sajus (Aliağa Petkimspor)