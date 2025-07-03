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Zeynep Sönmez Wimbledon çiftlerde ikinci turda!

Zeynep Sönmez Wimbledon çiftlerde ikinci turda!

3.07.2025 22:56:00
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AA
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Zeynep Sönmez Wimbledon çiftlerde ikinci turda!

Zeynep Sönmez, Rus partneri Polina Kudermetova ile Wimbledon çiftler ilk turunda karşılaştığı Çekyalı ikili Miriam Skoch ve Marketa Vondrousova'yı 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde de yoluna devam ediyor.

ZEYNEP-POLİNA İKİLİSİ 2. TURDA

Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Çekyalı ikili Miriam Skoch ve Marketa Vondrousova'yı 7-5, 2-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek kadınlar çiftlerde ikinci tura çıkmaya hak kazandı.

Zeynep-Kudermetova ikilisi, cumartesi günü oynanacak ikinci tur mücadelesinde Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe ile karşılaşacak.


İlgili Konular: #tenis #wimbledon #Zeynep Sönmez

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