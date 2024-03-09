Ziraat Bankkart, Bigadiç'e set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında ağırladığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 20:05
Ziraat Bankkart, Bigadiç'e set vermedi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında ağırladığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Ayşim Koşar

Ziraat Bankkart: Vicentin, Faik Samet Güneş, Eray Kursav, Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın, Hacı Şahin, Tuinstra, Oğulcan Yatgın)

Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Murat Al, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Vefa Yılmaz)

Setler: 25-15, 25-13, 25-17

Süre: 58 dakika (18, 20, 20)


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