Ziraat Bankkart, Bigadiç'e set vermedi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında ağırladığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında ağırladığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Ayşim Koşar
Ziraat Bankkart: Vicentin, Faik Samet Güneş, Eray Kursav, Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın, Hacı Şahin, Tuinstra, Oğulcan Yatgın)
Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Murat Al, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Vefa Yılmaz)
Setler: 25-15, 25-13, 25-17
Süre: 58 dakika (18, 20, 20)
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