10.12.2025 21:57:00
AA
Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi evinde ağırladığı Tours'u 3-1 mağlup etti.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında Fransız kulübü Tours'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Nimir, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Tours: Coric, Kavogo, Voss Messias, Mujanovic, Strehlau, Nascimento (Ramon, Suihkonen, Marshman)

Setler: 25-21, 21-25, 25-19, 25-21

Süre: 108 dakika (27, 27, 24, 30)

