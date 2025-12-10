Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi!

Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında Beşiktaş ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaştı.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan maçı konuk ekip 3-2 kazandı.
10 MAÇTA 7. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı 7. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş da 7. mağlubiyetini aldı.
Ligin sonraki maçında Eczacıbaşı, Göztepe'ye konuk olacak. Beşiktaş ise Galatasaray Daikin ile deplasmanda karşılaşacak.
Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Onur Coşkun, Alper Bulut
Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Zeynep Üzen, Leyva, Kullerkann, Merve Tanıl)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Elif Şahin, Nicoletti, Jack Kısal, Ezel Balık, Aybüke Özel, Plummer)
Setler: 25-23, 19-25, 25-19, 17-25, 6-15
Süre: 130 dakika (30, 28, 29, 27, 16)