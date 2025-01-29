Ziraat Bankkart çeyrek finale yükseldi!
Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 3-2 kazandığı CEV Kupası play-off turu ilk maçının rövanşında İspanyol kulübü Guaguas'ı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Başkent ekibi, çeyrek finalde CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan takımlardan biriyle karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Marko Oravainen (Finlandiya)
Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Zonca)
Guaguas: De Amo, Bruno, Diedhiou, Bezerra, Rousseaux, Ramos (Larranaga, Almansa, Trinidad)
Setler: 25-18, 25-23, 25-21
Süre: 90 dakika
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