Ziraat Bankkart çeyrek finale yükseldi!

Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Bankkart çeyrek finale yükseldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 23:48

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 3-2 kazandığı CEV Kupası play-off turu ilk maçının rövanşında İspanyol kulübü Guaguas'ı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Başkent ekibi, çeyrek finalde CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan takımlardan biriyle karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Marko Oravainen (Finlandiya)

Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Zonca)

Guaguas: De Amo, Bruno, Diedhiou, Bezerra, Rousseaux, Ramos (Larranaga, Almansa, Trinidad)

Setler: 25-18, 25-23, 25-21

Süre: 90 dakika


Etiketler: #Guaguas #ziraat bankkart #CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
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