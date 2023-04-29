Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'ye set vermeden finalde
Ziraat Bankkart, Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek, seriyi 2-1'e getirdi ve finalde Halkbank'ın rakibi oldu.
Geçen yıl da iki başkent temsilcisi finalde karşılaşmış, Ziraat Bankkart, Halkbank karşısında 3 maçı da kazanarak üst üste ikinci kez şampiyon olmuştu.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Faik Samet Güneş (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Peric, Meljanac, Hasan Sıkar)
Setler: 25-17, 25-19, 31-29
Süre: 92 dakika (23, 30, 39)
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Onur Erim'den canlı yayında Akşener'e skandal sözler!
- Yavaş'tan dikkat çeken 'terör' çıkışı
- İzmir'de yalancı kalabalık!
- Erdoğan ile Fulya Öztürk arasındaki diyalog gündem oldu
- Konda anketinde çok çarpıcı bulgular... Kıran kırana!
- HÜDA PAR'dan 'şimdiden hazırlanın' uyarısı
- Sahte oyların önü mü açılıyor?
- Kaftancıoğlu 'Son kez uyarıyorum' diyerek paylaştı...
- Hande Fırat’a Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyon lira hibe!
- Erdoğan'dan seçime 15 gün kala yeni bir 'U dönüşü'...