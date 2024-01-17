Ziraat Bankkart, Olympiakos'a set vermedi!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 22:24

Güncelleme: 17.01.2024 - 22:24

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'u 3-0 yendi.

Çekişmeli geçen ilk setin son bölümünde oyun üstünlüğünü ele geçiren Ziraat Bankkart, 25-22'lik skorla maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette etkili oynayan Ziraat Bankkart, rakibi karşısında 8 sayılık (21-13) farka ulaştı. Farkı koruyan ve seti 25-17 alan Ziraat Bankkart, durumu 2-0 yaptı.

Rakibini oyundan düşüren Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-18, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'tan Oreol Camejo oldu.

Çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen Ziraat Bankkart, grupta 6'da 6 yaptı ve namağlup zirvede yer aldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Maria Rodriguez (İspanya)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun)

Olympiakos: Pajenk, Stern, Hidalgo, Guazzelli, Travica, Koumentakis (Tziavras, Zoupani, Dalakouras)

Setler: 25-22, 25-17, 25-18

Süre: 81 dakika (30, 24, 27)