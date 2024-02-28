Ziraat Bankkart, yarı finale yükseldi!

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, 3-1 kazandığı maçın rövanşında temsilcimiz Ziraat Bankkart, Guaguas'a normal sürede 3-0 mağlup oldu. Altın seti 15-7 kazanan ekibimiz, adını son dörde yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 21:39
Ziraat Bankkart, yarı finale yükseldi!
Abone Ol google-news

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

İspanya'da oynadığı karşılaşmadan 3-1 galibiyetle Türkiye'ye avantajla dönen kırmızı beyazlı ekip, başkentte 3-0 geriye düştüğü maçta altın seti 15-7 alarak organizasyonda yarı finale yükseldi.

Maçın en değerli oyuncusu ise 17 sayı ile Ziraat Bankkartlı Wouter Ter Maat seçildi.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart, bu turda Polonya takımı Jastrzebski Wegiel ile İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samit Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi ( Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın)

Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, De Amo (Larranaga, Diedhiou)

Setler: 17-25, 21-25, 18-25, 15-7

Süre: 100 dakika (23, 29, 29, 19)


CEV Şampiyonlar Ligi haberleri ziraat bankkart haberleri Guaguas haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Piyanist İklim Tamkan'dan 'Fırat Tanış' açıklaması: 'Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdım'

Piyanist İklim Tamkan'dan 'Fırat Tanış' açıklaması: 'Şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdım'
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı

Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı
Bu fotoğraf, yaklaşık 25 milyon TL kaybettirdi!

Bu fotoğraf, yaklaşık 25 milyon TL kaybettirdi!
Sakat kaldığı iddiasıyla 25 milyon TL talep etti… O fotoğraf ile gerçek ortaya çıktı!

Sakat kaldığı iddiasıyla 25 milyon TL talep etti… O fotoğraf ile gerçek ortaya çıktı!
Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarındaki penaltı kararlarının VAR kayıtları yayınlandı

Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarındaki penaltı kararlarının VAR kayıtları yayınlandı
Kars’ta korkutan deprem!

Kars’ta korkutan deprem!
Sanıldığı kadar zor değil... Çıtır Çıtır baklavanın püf noktası ustasından

Sanıldığı kadar zor değil... Çıtır Çıtır baklavanın püf noktası ustasından
Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…

Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…