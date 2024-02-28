Ziraat Bankkart, yarı finale yükseldi!
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, 3-1 kazandığı maçın rövanşında temsilcimiz Ziraat Bankkart, Guaguas'a normal sürede 3-0 mağlup oldu. Altın seti 15-7 kazanan ekibimiz, adını son dörde yazdırdı.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.
İspanya'da oynadığı karşılaşmadan 3-1 galibiyetle Türkiye'ye avantajla dönen kırmızı beyazlı ekip, başkentte 3-0 geriye düştüğü maçta altın seti 15-7 alarak organizasyonda yarı finale yükseldi.
Maçın en değerli oyuncusu ise 17 sayı ile Ziraat Bankkartlı Wouter Ter Maat seçildi.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart, bu turda Polonya takımı Jastrzebski Wegiel ile İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko Piacenza maçının galibiyle karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samit Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi ( Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatkın)
Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, De Amo (Larranaga, Diedhiou)
Setler: 17-25, 21-25, 18-25, 15-7
Süre: 100 dakika (23, 29, 29, 19)
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