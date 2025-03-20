Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi belli oldu!
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalindeki rakibi Asseco Resovia oldu.
Yarı finalde İtalya'dan Trentino Itas'ı eleyen Ziraat Bankkart ile Fransa'da Tours'u eleyen Asseco Resovia, CEV Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek.
İlk maç Polonya'nın Rzeszow şehrinde 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş maçı ise 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.
Asseco Resovia, geçen sezon CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Ziraat Bankkart ise bu organizasyonda tarihindeki ilk şampiyonluk için final mücadelesine çıkacak.
Etiketler: #ziraat bankkart #CEV Kupası #Asseco Resovia
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