Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi belli oldu!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:04

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:04

Yarı finalde İtalya'dan Trentino Itas'ı eleyen Ziraat Bankkart ile Fransa'da Tours'u eleyen Asseco Resovia, CEV Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

İlk maç Polonya'nın Rzeszow şehrinde 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş maçı ise 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

Asseco Resovia, geçen sezon CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Ziraat Bankkart ise bu organizasyonda tarihindeki ilk şampiyonluk için final mücadelesine çıkacak.