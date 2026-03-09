Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçlarının sona ermesiyle birlikte çeyrek final aşamasına yükselen takımlar netleşti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ZTK çeyrek final maçları ne zaman?

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Kura organizasyonu, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Oditoryumu’nda kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Grup maçlarının ardından Türkiye Kupası’nda son sekize kalan takımlar belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Türk futbolunun önde gelen ekiplerinin yanı sıra Samsunspor, Konyaspor ve Alanyaspor da çeyrek final bileti aldı.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar yarı finale yükselerek kupada finale bir adım daha yaklaşacak.