Ziya Işıküstün'ü yitirdik

Işıküstün’ün naaşı bugün öğle vakti Yeniköy Çarşı Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Basın Şeref Kartı ile 2004 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Ziya Işıküstün, evli ve bir çocuk babasıydı.

Işıküstün için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü başsağılığı mesajı yayımladı.

ZİYA IŞIKÜSTÜN KİMDİR?

1932 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe 1950 yılında Beşiktaş’ın Spor Dergisi ile Vakit Gazetesi’nde başladı. Hergün, Gece Postası, Yeni Gazete, Dünya ve Tercüman gazetelerinde çalıştı. Gazete ve dergilere karikatür çizdi. 2004 yılında Cumhuriyet Gazetesi spor bölümünde köşe yazarlığı yaptı. Marmara Üniversitesi’nde yayın danışmanlığı ve Marmara Üniversitesi’nde görev yaptı. TED, Tenis Federasyonu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB dergilerini yayınladı. Periyodik olarak Marmara Üniversitesi’nin Marmara’nın Sesi Dergisi’ni çıkardı.