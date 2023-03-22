Zlatan Ibrahimovic: 'Bana değil 20 yaşındakilere sorun'
Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın Belçika ve Azerbaycan ile oynayacağı maçlar öncesi basın toplantısında konuştu.
41 yaşında İsveç Milli Takımı'na yeniden seçilen Zlatan Ibrahimovic, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Yıldız oyuncu futbol kariyerinin ne kadar daha devam edeceğine yönelik planlarının sorulduğu soruya, "Son 14 ayda 3 kez ameliyat oldum. Dizim düzelmeyecek gibiydi, tünelin ucundaki ışığı göremediğim günler yaşadım. Sonra herşey iyiye gitti, şimdi ise buradayım. Ben, benimle ilgili şüphe duyanlara yanıldığını göstermekle besleniyorum" sözleriyle karşılık verdi.
Sahada kendisinden yaşça çok gençlerle olduğunun sorulması üzerine ise Ibrahimovic, "Herkes bana bu yaşta oynamanın nasıl bir his olduğunu soruyor. Bence 20 yaşındakilere sormalısınız, çünkü ben hala onlarla oynuyorum" diye konuştu.
Ibrahimovic Udinese karşılaşmasında attığı golle Serie A'nın en yaşlı golcüsü ünvanını almasıyla ilgili ise, "Rekoru kırdığım için kutlandım ama rekor istemiyorum çünkü yaşlıyım." sözlerini kullandı.
Yıldız isim kariyer planlamasıyla ilgili soruya ise, "Aldığım birçok ve farklı teklifler var. Henüz bunları düşünmek istemiyorum. Sadece olduğum yeri düşünmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Togg'un adı da Fransa'dan
- Şengör yayında küfür etti: Konuklar gülme krizine girdi
- '3. kez adaylık' sorusu...
- AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel
- Yaralı dağcı için nefes kesen kurtarma operasyonu
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Kılıçdaroğlu tarih verdi
- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi
- AYM, HDP için kararını yarın verecek