Zlatan Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması!
Kariyerine İtalya'da devam eden 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, emeklilik sorusu üzerine futbolu bırakmayı düşünmediğini söyledi.
Serie A ekibi Milan'ın tecrübeli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, bu sezon sadece 4 maçta forma giyse de kariyerine kararlılıkla devam etmek istediğini belirtti.
Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Ibrahimovic, henüz kulübüyle yeni bir anlaşma yapmadı.
"DEVAM EDECEĞİM"
İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a konuşan yıldız futbolcu şu sözleri kaydetti:
"Pes edecek biri değilim. Sanırım hala verebilecek çok şeyim var. Bırakmayı düşünmüyorum. Oynamaya devam edeceğim. Ama hayattaki gibi bir denge bulmalısınız eğer huzur almıyorsanız ve istikrarınız yoksa bir bombaya dönüşürsünüz ve bombalar patlar."
Zlatan Ibrahimovic, 2012 yılında The Guardian'ın En İyi 100 Futbolcu listesi içinde 5. sırada yer aldı. Kariyeri boyunca kazandığı 32 kupa ile dünyanın en çok kupa kazanan futbolcularına arasına girdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası için 'Müthiş Türk kızı' geçecek iddiası
- Avrupa Seks Şampiyonası tarihi belli oldu
- Kabinenin açıklanmasına saatler kala çarpıcı iddia!
- Seçim Sonrası CHP
- Sandıkta şüpheli sorular
- Borsa günü yükselişle tamamladı
- 'Yüzlerce Mehmet Şimşek olsa bile...'
- Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası
- İnek Bayramı'na baskı ve tehditle iptal
- Fatih Erbakan'ın hedefinde yine 6284 var