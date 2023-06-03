Zlatan Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması!

Yayınlanma: 03.06.2023 - 15:06

Güncelleme: 03.06.2023 - 15:06

Serie A ekibi Milan'ın tecrübeli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, bu sezon sadece 4 maçta forma giyse de kariyerine kararlılıkla devam etmek istediğini belirtti.

Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Ibrahimovic, henüz kulübüyle yeni bir anlaşma yapmadı.

"DEVAM EDECEĞİM"

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a konuşan yıldız futbolcu şu sözleri kaydetti:

"Pes edecek biri değilim. Sanırım hala verebilecek çok şeyim var. Bırakmayı düşünmüyorum. Oynamaya devam edeceğim. Ama hayattaki gibi bir denge bulmalısınız eğer huzur almıyorsanız ve istikrarınız yoksa bir bombaya dönüşürsünüz ve bombalar patlar."

Zlatan Ibrahimovic, 2012 yılında The Guardian'ın En İyi 100 Futbolcu listesi içinde 5. sırada yer aldı. Kariyeri boyunca kazandığı 32 kupa ile dünyanın en çok kupa kazanan futbolcularına arasına girdi.