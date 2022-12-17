Zlatko Dalic: 'Bunu kimse beklemiyordu'
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fas karşılaşması sonrası konuştu.
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda 3. oldukları Fas karşılaşmasının ardından konuştu.
Dalic, "Bu madalya tüm Hırvat halkı ve bizi dünyada takip eden herkes için. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.
56 yaşındaki teknik adam, konuşmasını, "Dünya Kupası'nda üst üste ikinci madalyamız. Bunu, tüm bunları 1998'de başlatan Miroslav Blazevic'e ithaf ediyorum" sözleriyle sürdürdü.
Hırvat teknik adam son olarak, "Bunu çok az kişi bekliyordu. Çocuklar çok çalıştı. Bu tür bir turnuvada bronz madalya kazandık ve bu harika. Bugün sağlıklı olan herkes oynadı. Sağ tarafta problem yaşadıklarını biliyorduk. Ziyech, Perisic'i takip etmedi ve Orsic orayı karıştırdı" ifadelerini kullandı.
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