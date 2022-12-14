Zlatko Dalic: 'Çocukları suçlayamam'
Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic, Arjantin'e elendikleri maç sonrası açıklama yaptı.
Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, Arjantin maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
Dalic takımın önemli oyuncularından Marcelo Brozovic'in sakatlandığını söyleyerek sözlerine başladı ve "Marcelo bir sancı hissettiğini ve biz de maçın sonuna kadar oynatmamaya karar verdik. Üçüncülük maçını da düşünerek daha korumacı bir düşünce oluşturduk" diye konuştu.
Maç değerlendirmesinde ise Dalic, "Çocukları hiçbir şey için suçlayamam, ilk yarım saatte oyunu biz kontrol ettik ama bazen şans sizin yanınızda olmuyor. Herşeye hazırlandık ama gerçek bir forvet eksikliğimiz var." diye konuştu.
Son olarak takımıyla gurur duyguğunu söyleyen Dalic, "Dünya Kupası öncesinde birisi bana buraya kadar geleceğimizi söyleseydi mutlu olurdum. Bu takımla gerçekten gurur duyabileceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
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