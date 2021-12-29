Zorlansa da kazanmasını bildi! Fenerbahçe turu uzatmalarda aldı...

29 Aralık 2021 Çarşamba, 23:41

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u ağırladı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Fenerbahçe, uzatmaların ilk devresinde skoru 2-0'a getirdi ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 93. dakikada penaltıdan Enner Valencia ve 99. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Afjet Afyonspor ise turnuvaya veda etti.