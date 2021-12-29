Zorlansa da kazanmasını bildi! Fenerbahçe turu uzatmalarda aldı...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Afjet Afyonspor ile 0-0 berabere kaldı ve maç, uzatmalara gitti. Sarı - lacivertliler, uzatmalar sonucunda 2-0'lık üstünlüğe ulaştı ve son 16 turuna kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u ağırladı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Fenerbahçe, uzatmaların ilk devresinde skoru 2-0'a getirdi ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 93. dakikada penaltıdan Enner Valencia ve 99. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Afjet Afyonspor ise turnuvaya veda etti.
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