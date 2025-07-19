Zuhuratbaba Geleneksel Veteranlar Turnuvası'na müthiş ilgi...

Bir zamanlar Türk futboluna bir çok futbolcu kazandıran Zuhuratbaba Yüce Spor sahasında eski futbolcular izleyenlere keyif veriyor.

İlginin her gün daha da arttığını belirten Yüce Spor Futbol Şube Sorumlusu Ender Doğru, ”Turnuvamıza katılan takımlar müthiş maçlar çıkartmakta, izleyici sayısı her oynan maçta artmakta. Bu turnuvanın bizi sevindiren diğer güzel olayı Türk futbolunun güzide insanlar sembolik başlama vuruşları yapmak için gelen ve bizleri onurlandıran, Abdullah Avcı, Beşiktaşlı Ali Gültiken, Fenerbahçeli Nezihi Tosuncuk, Beşiktaşlı Ziya Doğan, Galatasaraylı Ahmet Ceyhan ve Talihsiz bir şekilde ALS hastalığına yakalan Trabzonsporlu İsmail Gökçek, Yüce Spor yönetim olarak çok teşekkür ederiz” dedi.