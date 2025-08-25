Domuz sanarak ateş ettiği komşusunu vurdu

Olay, Aydın'ın Germencik ilçesindeki Dağkaraağaç Mahallesi’nde 24 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki bahçedeki ağaçların arasındaki hareketliliği domuz sanan S.E. karanlığa doğru balkondan tüfeğini ateşledi. Bahçeden insan sesinin yükselmesi üzerine bahçeye inen S.E., ateş açarak vurduğu kişinin komşusu C.D. olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarına saçma isabet eden şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, S.E. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.