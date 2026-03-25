Dağ ekosistemleri için uluslararası buluşma

AKUT vakfı, dağcılık kültürü ile doğa koruma yaklaşımını buluşturan uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nepal merkezli sivil toplum kuruluşu Everest Alliance Nepal temsilcilerinin Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen “Meet and Greet” buluşması, 9 Mart 2026’da İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi Kontrol Odası’nda yapıldı.

Buluşma, Türkiye’de Himalaya dağcılığının öncü ismi AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki liderliğinde düzenlendi. Programda Everest zirvesine ulaşmayı hedefleyen sporcular, dağcılık topluluğu temsilcileri ve çevre savunucuları da yer aldı. Etkinlik kapsamında yapılan konuşmalarda, dünyada yoğun dağcılık faaliyetlerinin yapıldığı dağlık coğrafyaların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi.

AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Dağlar yalnızca dağcılık faaliyetlerinin gerçekleştiği yerler değil, aynı zamanda büyük bir sorumlulukla korunması gereken hassas ekosistemlerdir. Bugün burada, Himalayalar’da güvenli ve sorumlu tırmanışı teşvik etmek, dağ güvenliği ve ekoturizm konularında farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldik. Yeni nesil dağcılara ilham verecek bir paylaşım ve öğrenme ortamı oluşturmayı çok önemsiyoruz. Türkiye’deki bu buluşma da doğaya saygı ve dağ kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması açısından değerli bir adım niteliği taşıyor. Öte yandan ülkemizde dağcılar, turizm acentaları ve rehberlerin yoğun ilgi gösterdiği Ağrı Dağı, Kaçkar Dağları ve Aladağlar gibi önemli dağlık alanlarımızda da dağ ekosistemlerinin korunmaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek bu bölgelerde sürdürülebilir dağcılık ve doğa koruma konularında farkındalığı artıracak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz.”