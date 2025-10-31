Doğa, bilim ve zarafet arasında sürdürülebilir denge: Cenevre

Cenevre Turizm ve Kongre Vakfı Genel Direktörü Adrien Genier ile kentin sürdürülebilirlik vizyonundan zanaatkârlığın sürdürebilir turizmdeki rolüne uzanan çok katmanlı yapısını konuştuk.

- Cenevre uzun zamandır “küresel diplomasinin başkenti” olarak biliniyor. Ancak şehir aynı zamanda kültür, gastronomi, doğa ve zanaatkârlık temelleri üzerine kurulu güçlü bir turizm kimliği de geliştirdi. Bu çok katmanlı karakterin arkasındaki vizyon nedir?

Cenevre’nin vizyonu, kentin çeşitliliğini beş stratejik tema aracılığıyla görünür kılmaktır:

Doğa, saatçilik, uluslararası Cenevre, kültür ve bilim.

Doğa, göl ve Alplerin hemen yanı başında oluşumuzla yaşam biçimimizi tanımlar. Yüzyıllara dayanan saatçilik mirasımız, yaratıcılığı ve kusursuzluğu simgeler. Dünyanın buluşma noktası olan Cenevre; Birleşmiş Milletler’e ve 400’den fazla STK’ye ev sahipliği yaparak diyalog ve açıklığı teşvik eder. Kültür, yıl boyunca 40’tan fazla müze ve sayısız festivalle canlıdır. Bilim ve yenilik ise CERN’den biyoteknolojiye kadar uzanarak küresel mükemmeliyetimizi güçlendirir. Tüm bu unsurlar, zarafetle özgünlüğü harmanlayan, insan ölçeğinde dengeli bir destinasyon oluşturur.

- Cenevre Turizm Ofisi, sürdürülebilirliği kentin turizm kimliğine nasıl entegre ediyor? Bu yaklaşım ziyaretçi deneyimini ve Cenevre’deki günlük yaşamı nasıl dönüştürüyor?

Sürdürülebilirlik, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. 2021-2025 sürdürülebilir turizm stratejimiz beş temel sütuna dayanıyor: çevresel etkinin azaltılması, döngüsel ekonominin geliştirilmesi, kapsayıcılık ve işbirliğinin güçlendirilmesi.

“Sorumlu Etkinlik Rehberi” gibi girişimler çevreye duyarlı etkinlik planlamayı teşvik ederken, Cenevre Ulaşım Kartı düşük karbonlu hareketliliği destekliyor. Ayrıca Swisstainable programı kapsamında yerel paydaşlara atık yönetimi, erişilebilirlik ve enerji verimliliği konularında eğitim veriyoruz. Burada sürdürülebilirlik yalnızca bir hedef değil; hem ziyaretçi deneyimini hem de kent yaşamını şekillendiren ortak bir değer.

BİLİNÇLİ TURİZMİN YÜKSELİŞİ

- Günümüzde turizm yalnızca seyahat değil; deneyim, kültür ve yerel bağ kurma anlamına da geliyor. Cenevre bu anlamda “bilinçli turizm” modelini nasıl temsil ediyor? Yerel topluluklar, sanat ve küçük işletmeler bu sürece nasıl dahil ediliyor?

Cenevre’de “bilinçli turizm” insanlara ve onların öykülerine dayanır. Local Stories (Yerel Öyküler) programımız aracılığıyla, gezginler zanaatkârlarla, şeflerle ve kültürel girişimcilerle tanışarak hem Cenevre’nin geleneklerini yaşatır hem de sürdürülebilir biçimde yenilik yaratırlar.

Kentin üzüm bağlarında şarap tadımı yapmak, bir çikolatacıyla buluşmak veya topluluk temelli yeşil projelere katılmak gibi deneyimlerle ziyaretçiler, şehirle özgün karşılaşmalar üzerinden bağ kurar. Bu, anlam taşıyan bir turizm biçimidir; yerel ekonomiyi güçlendirirken kültürel ve sosyal alışverişi de teşvik eder.

- Cenevre’nin ruhunun gündelik yaşamda deneyimlenmesini sağlayan bir anlar nelerdir?

Göl kenarında yürüyüş yapmak, koşmak veya bisiklete binmek; berrak suların ve ikonik Jet d’eau’nun manzarasının tadını çıkarmak... Bu basit keyif, doğa, sağlık ve topluluk hissini bir araya getirerek Cenevre’nin ruhunu yansıtır.

- Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) sergisi, saat yapım sanatını dünyanın dört bir yanına taşıyor. Sizce bu sergi Cenevre’nin saatçilikteki ustalığını olduğu kadar sürdürülebilir yaratıcılık vizyonunu da nasıl yansıtıyor?

GPHG, Cenevre’nin zarif saatçilikteki ustalığını kutluyor; bu, gelenek ile yenilik arasında bir diyalog. Sergi, yaratıcılıkla sürdürülebilirliğin el ele ilerleyebileceğini gösteriyor: hassas el işçiliği, yerel uzmanlık ve kalıcı değerler. Bu sergi, Cenevre’yi tanımlayan sanatsal inceliği; zamanı, özeni ve mükemmeliyet ruhunu yansıtır. Biz de bu değerleri, turizm anlayışımızın her alanına yerleştirmeye çalışıyoruz.

SADELİK, KALİTE VE SAMİMİ BAĞLAR

- Küresel turizm sektörü yeşil dönüşüm ve karbon nötr hedefleri etrafında evrilirken, Cenevre vizyonunda “lüks” ve “sürdürülebilirlik” kavramlarını nasıl bir araya getiriyorsunuz?

Bizim için lüks ve sürdürülebilirlik birbirinin zıddı değil, tamamlayıcısıdır. Günümüzde gerçek lüks; anlam, özgünlük, insan ve mekâna duyulan saygıyla tanımlanır.

Cenevre’de misafirler, sorumluluk temelli zarif bir misafirperverliği deneyimler: sürdürülebilir gastronomi, sıfır atık etkinlikleri, yeşil ulaşım seçenekleri. Birçok otelimiz çevre sertifikalıdır; konfor ve zarafetten ödün vermeden bilinçli tercihler sunar. Gerçek lüks, sadelikte, kalitede ve samimi bağlarda yatar.

- Son olarak, bir gezginin gözünden bakıldığında Cenevre’yi benzersiz kılan en basit ama en güçlü özellik nedir?

Cenevre’nin eşsizliği, kozmopolit enerjisiyle samimi atmosferini kusursuzca birleştirmesinde yatar. Küresel diplomasi merkezi olmasına rağmen şehir, küçük bir kasabanın sıcaklığını korur; ziyaretçiler canlı kültür mahallelerinden huzurlu göl kıyılarına kolaylıkla yürüyebilir.

Doğanın erişilebilirliği dikkat çekicidir: ufukta yükselen MontBlanc’ın görkemi, Cenevre Gölü’nün dingin sularıyla buluşur. Şehir 180’den fazla ulusu temsil eden mutfak kültürü, dünya çapı müzeleri ve açık hava deneyimleriyle kompakt, yürünebilir bir yapıya sahiptir.

Cenevre’yi gerçekten farklı kılan şey açıklık ve dinginlik, yenilik ve gelenek, küresel etki ve kişisel bağ arasındaki bu uyumdur. Her ziyareti hem ilham verici hem de derinlemesine tatmin edici kılar.

***

HEM DOĞAYI HEM YAŞAM KALİTESİNİ KORUMAK OLANAKLI

Yaklaşık 3 bin kilometrelik demiryolu ağıyla İsviçre’nin en uzak köşelerine bile toplu taşımayla ulaşmak mümkün. Avrupa’nın tatlı su rezervlerinin yüzde 6’sına sahip olan ülke, “kıtanın su kalesi” olarak anılıyor. Yirmi ulusal park, ülke yüzölçümünün yedide birini kapsarken orman alanı her yıl artıyor. Hava kalitesi, geri dönüşüm oranı (yüzde 85 PET şişe geri dönüşümü) ve organik ürün tüketiminde Avrupa lideri olması ülkenin çevresel kararlılığını pekiştiriyor. Otellerden restoranlara kadar birçok işletme enerji verimliliği ve yerel üretimi merkeze alırken, toplum düzeyinde geliştirilen “Swisstainable” programı da sürdürülebilirliği yaşamın her alanına yayıyor.

SWİSSTAİNABLE NEDİR?

Swisstainable, İsviçre Turizm Ofisi tarafından geliştirilen ulusal sürdürülebilir turizm programıdır. Amacı, ülkedeki tüm turizm paydaşlarını oteller, restoranlar, etkinlik organizatörleri, ulaşım şirketleri, kültürel kurumlar ve yerel üreticiler dahil ortak bir sürdürülebilirlik çerçevesinde birleştirmektir. Program üç düzeyde işler:

Seviye I: Sürdürülebilirlik alanında temel taahhütlerde bulunan işletmeler.

Seviye II: Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik kriterlerini aktif olarak uygulayanlar.

Seviye III: Uluslararası sertifikalara sahip, örnek konumda olan işletmeler.