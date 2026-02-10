Folkart 2024 sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Folkart 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Saya Holding’in İzmir’de hayata geçirdiği projelerle öne çıkan markası Folkart, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Gayrimenkul sektörünün enerji tüketimi, malzeme üretimi ve inşaat süreçleri nedeniyle küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 40’ından sorumlu tutulduğu hatırlatılırken, Folkart raporunda çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarını önceliklendirdiğini vurguladı.

Bu yıl üçüncüsü yayımlanan raporda Folkart’ın 2024 yılı boyunca çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında attığı adımlar ile gelecek hedefleri yer aldı.

Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, sürdürülebilirliğin şirketin temel iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Bu rapor yalnızca bir yılın faaliyetlerini değil, Folkart’ın geleceğe uzanan sürdürülebilirlik yol haritasını yansıtıyor” dedi.

Sancak ayrıca, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olmalarının uluslararası standartlara bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını da stratejilerinin merkezine aldıklarını ifade etti.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KARBON AYAK İZİNDE DÜŞÜŞ

Rapora göre Folkart, enerji yönetimi çalışmalarını enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı odağında yürüttü. 2024 yılında enerji tüketimleri Enerji Yönetim Sistemi yaklaşımıyla izlenerek iyileştirme alanları belirlendi.

Folkart Nova Projesi’nde kurulan çatı tipi Güneş Enerjisi Sistemi (GES) sayesinde projede tüketilen enerjinin yüzde 17’si yenilenebilir kaynaklardan karşılandı.

Şirket, Folkart Nature uygulamalarıyla karbon ayak izini 2024 yılı içinde yüzde 16,48 oranında azalttı. Bina kaynaklı emisyonların toplam emisyonlar içindeki payının yaklaşık yüzde 40 olduğu belirtilirken, sera gazı emisyonlarının ISO 14064-1:2018 standardına göre hesaplandığı aktarıldı.

Nova ve Reisdere projelerinde enerji tasarruflu sistemler, elektrikli araç şarj altyapıları ve yenilenebilir enerji uygulamaları devreye alındı.

SU VE ATIK YÖNETİMİNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ UYGULAMALARI

Folkart, su verimliliğini sürdürülebilirlik çalışmalarının öncelikli başlıklarından biri olarak konumlandırdı. 2024 yılında Country Ulu Projesi şantiyesinde devreye alınan arıtma sistemiyle şantiye alanındaki suyun yaklaşık yüzde 15’inin peyzaj alanlarında yeniden kullanıldığı belirtildi. Ortak alanlarda ise su tasarruflu armatürler tercih edildi.

Atık yönetimi kapsamında Folkart Nova şantiyesinde yürütülen ayrıştırma çalışmaları sonucunda geri dönüşüme gönderilen atık oranı yüzde 52’nin üzerine çıktı. Country Projesi’nde 2 bin kilogram tehlikeli ve 4 bin 400 kilogram tehlikesiz atık geri kazanıldı. Folkart Incity ve Folkart Vega projeleri ise Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Mavişehir’de bulunan Ege Park AVM binasının yıkımı gerçekleştirildi. 74 bin 589 metrekare kapalı alana ve 11 bin 702 ton ağırlığa sahip binanın yıkımı sırasında toplam 1.140 ton atık geri kazanılırken, nitelikli molozların bir bölümü Orion Projesi’nde geri dolgu malzemesi olarak yeniden kullanıldı.

KADIN İSTİHDAMI, İŞ GÜVENLİĞİ VE TOPLUMSAL KATKI

Folkart raporunda sosyal sürdürülebilirlik başlığı altında kadın istihdamına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre şirkette kadın çalışan oranı yüzde 36, kadın yönetici oranı ise yüzde 31 olarak açıklandı. Beyaz yaka çalışanlar özelinde kadın oranı yüzde 33 seviyesinde yer aldı.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını ISO 45001 standardı kapsamında sürdüren Folkart’ta 2024 yılında iyileşme sağlandı. Kaza sıklık oranı 22,68’den 21,04’e, kaza ağırlık oranı ise 110’dan 90’a geriledi. TÜV SÜD denetimlerinde Country Ulu Projesi 48,0 puan, Nova Projesi ise 63,1 puan aldı.

Folkart ayrıca eğitim, kültür-sanat ve sağlık alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına raporda yer verdi. İzQ Dijital Deneyim Merkezi, Folkart Academy ve Folkart Gallery aracılığıyla gençlere ve sanatseverlere ulaşıldığı belirtilirken, kadına yönelik şiddetle mücadele, meme kanseri farkındalığı ve Dünya PAH Günü gibi temalarda kampanyalara destek verildiği aktarıldı.

22 PROJEDE 1,4 MİLYON METREKARELİK İNŞAAT ALANI

19 yıllık deneyime sahip Folkart, bugüne kadar toplam 22 projede yaklaşık 1 milyon 437 bin metrekarelik inşaat alanına ulaştı. Tamamlanan ve devam eden projelerde 7 bin 800’ün üzerinde bağımsız birim hayata geçirilirken, şirketin bugüne kadar 16 ödül kazandığı bildirildi.

Raporda ayrıca yeni projelerin yüzde 17’sinde enerji tasarrufu sağlayan uygulamalara yer verildiği ifade edildi.