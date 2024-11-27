İklim sözlüğü: Su ayak izi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:23

Güncelleme: 27.11.2024 - 17:23

Yeşil su ayak izi: Kök bölgesinde depolanan ve buharlaşan, terleyen veya bitkiler tarafından emilen yağıştan (yağmur veya kar) gelen sudur. Özellikle tarım, bahçecilik ve ormancılık ürünleri için önemlidir.

Mavi su ayak iz: Yüzey veya yeraltı su kaynaklarından elde edilen ve buharlaştırılan, bir ürüne dahil edilen veya denize dökülen sudur. Sulama tarımı, sanayi ve evsel su kullanımının her biri mavi su ayak izine sahip olabilir.

Gri su ayak izi: Üretim sürecinde kirleticilerin asimile edilerek su kalite standartlarının karşılanması için gereken tatlı su miktarıdır. Unutmadan bir denim pantolon üretmek için 7 bin 250 litre, 100 gram çikolata için 1700 litre, 150 gr et içeren bir hamburger için 2 bin 400 litre, 1 adet elma için 70 litre, 1 kilo sığır eti 15 bin litre su harcanır. Tam da bu nedenle bir ürünü veya hizmeti satın alırken kendinize “Buna ihtiyacım var mı” diye sormak gerek çünkü susuz yaşam olmaz.