İklim sözlüğü: Temiz içerik

Temiz içerik; insan sağlığına ve doğaya zarar verme riski taşıyan kimyasalları dışlayan, şeffaf formülasyonlara sahip kozmetik ürünlerini tanımlar.

Genellikle paraben, sülfat, silikon, fitalat, mikroplastik gibi potansiyel olarak zararlı bileşenleri içermez. Bunların yerine bitki bazlı, doğa dostu, biyolojik olarak çözünür içerikler tercih edilir.

Temiz içerik (Clean beauty) sadece ürünün içeriğine değil, aynı zamanda üretim sürecine ve ambalajına da bütünsel bir bakış sunar. Temiz içerik anlayışı; hayvanlar üzerinde test yapılmayan (cruelty-free) üretimi, vegan formülleri, geri dönüştürülebilir ambalajları da kapsar.

ABD’li pazar araştırma ve teknoloji şirketi The NPD Group’un verilerine göre tüketicilerin yüzde 68’i aktif olarak temiz içerikli cilt bakım ürünlerini talep ediyor. Ayrıca yüzde 41’i Instagram gibi sosyal medya platformlarından etkileniyor. Bu eğilim, alışveriş yapanların daha bilinçli ve çevre duyarlı hale gelmesiyle güzellik sektörünü kökten dönüştürüyor.

Temiz içerik; sadece bireysel sağlığı değil, aynı zamanda gezegenin geleceğini önemseyen yeni nesil bir güzellik anlayışını temsil ediyor: şeffaf, etik, sürdürülebilir ve duyarlı.