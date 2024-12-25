Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

ABD merkezli, kâr amacı gütmeyen Conservation International’dan bilim insanları ve yerel toplulukların üyeleri Alto Mayo’ya, Amazon yağmur ormanlarını da içeren 38 günlük bir keşif gezisi yaptı. Araştırmada dört yeni memeli, sekiz balık, üç amfibi ve 10 kelebek türü de dahil olmak üzere bilim için yeni olan 27 tür keşfedildi. Ekip, keşif gezisinde toplamda 2 binden fazla tür tespit etti ve bunların 49’u Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından “nesli tükenmekte” konumunda kaydedilen canlılar.



Lophornis delattrei (Conservation International/photo by MarlonDag)



Conservation International’ın kıdemli direktörü Trond Larsen, “Türlerin nerede yaşadığına ilişkin bu daha kapsamlı anlayış, biyolojik çeşitliliği koruma veya geri kazandırma açısından en büyük potansiyele sahip alanları ve ekoturizm, seçici ağaç kesimi, tarım ve kaynak hasadı gibi sürdürülebilir faaliyetler için en uygun alanları belirlememize yardımcı oluyor” dedi.

Keşif gezisinden elde edilen veriler, Alto Mayo Korunan Ormanı’nı Cordillera Escalera Bölgesel Koruma Alanı’na bağlama planlarına rehberlik edecek ve türlerin devamlılığı için gerekli olan ekolojik bir koridor oluşturacak. Ayrıca toplanan veriler, biyolojik çeşitliliği korumak, tarımsal sürdürülebilirliği artırmak ve yerel toplulukların güvendiği temel ekosistem hizmetlerini güvence altına almak için tasarlanmış Alto Mayo bölgesi için bir mekânsal yönetim planını destekleyecek.