İyi haber: Yenilenebilir enerji, artık daha ucuz

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), IMF, IEA, Dünya Bankası ve OECD işbirliğiyle yayımladığı “2024’te Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri” raporu, dünyada 2024 yılında hayata geçirilen yenilenebilir enerji projelerinin yüzde 91’inin, fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında daha düşük maliyetle elektrik ürettiğini ortaya koyuyor. Bu dönüşüm sayesinde küresel ölçekte 467 milyar ABD doları tutarında fosil yakıt maliyetinden tasarruf sağlandı.

2024 verilerine göre, kWh başına elektrik üretim maliyeti bakımından güneş enerjisi, fosil yakıtlardan yüzde 41, deniz üstü rüzgâr santralları ise yüzde 53 oranında daha ucuz hale geldi. Kara rüzgâr enerjisi en ucuz yenilenebilir elektrik kaynağı olarak raporda öne çıkıyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl devreye alınan 582 GW’lık yenilenebilir enerji kapasitesiyle küresel ölçekte yenilenebilir enerji sektöründe büyük bir sıçrama yaşandı. Bu artış, 2000 yılından bu yana yıllık bazda kaydedilen en yüksek büyüme oranı olarak kayda geçti.

Yenilenebilir kaynaklar sadece doğa dostu olmakla kalmıyor, artık enerji güvenliğini, ekonomik dayanıklılığı ve uzun vadeli uygun fiyatlılığı da destekleyen en güçlü seçenek.