Mobilyada sürdürülebilirlik

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Doğanlar Mobilya Grubu, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Şirketin geleceğe yönelik sürdürülebilirlik hedeflerinin öne çıktığı rapora göre 2027’ye kadar tüm tedarikçi portföyünün yüzde 50’sinin ve kritik tedarikçilerin yüzde 30’unun Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Sistemi (ÇSY) protokolünden geçirilmesi ve tedarikçilere yönelik sürdürülebilirlik eğitimleri düzenlenerek sektörde farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

HEDEF NET SIFIR

Şirket üretim süreçlerinde çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ise 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için lojistik filosunun yarısının 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu araçlarla yenileyerek ve operasyonlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılması planlanıyor.

Üretim süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar benimsemeyi amaçlayan Doğanlar Mobilya, 2027’ye kadar tüm yatak ürün gamında yüzde 30 sürdürülebilir hammadde kullanımı hedefliyor. Şirket, önümüzdeki yıl hazırlanacak “döngüsel tasarım kılavuzu”nu tasarım süreçlerinde kullanacak. Ayrıca, her yıl yeni ürünlerin yüzde 5’ini geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlayarak döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, sürdürülebilir bir gelecek için kararlı adımlar atıyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımların yanı sıra, çalışanlarımızın gelişimi ve toplumsal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ederek hem çevreye hem de topluma duyarlı bir şirket olma vizyonumuzla ilerliyoruz.”