Sempozyumda sürdürülebilirlik raporlaması ve denetim yöntemleri tartışıldı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:51

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:51

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kamu Gözetim Kurumu Başkanı Dr. Hasan Özçelik, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, İSMMMO Kurucu ve Onursal Başkanı Yahya Arıkan ve İSMMMO Başkanı Erol Demirel’in yaptığı açış konuşmaları ile sempozyum başladı.

İSMMMO Başkanı Erol Demirel, yaptığı konuşmada “İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, kuruluşundan bu yana 34 yıl boyunca mali müşavirlik mesleğinin ülkemizdeki gelişimine öncülük etmiştir. Bugün 50 bin üyesi ve 10 bine yakın stajyeriyle, sadece meslek standartlarının yükseltilmesinde değil, toplumsal mali bilincin artırılmasında da önemli rol oynamaktadır. İlk muhasebe ve denetim sempozyumumuzu 1995 yılında düzenledik ve o günden bugüne muhasebe denetiminin gelişiminde çok önemli adımlar attık” dedi.

Demirel, “Sempozyum Bilim, Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından ana temanın belirlenmesi için bu tespitler yapılmıştır: Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik sadece bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiştir. Çevresel zorluklar, sosyal sorumluluklar, ekonomik riskler karşısında denetim ve güvence hizmetleri işletmelerin şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışlarını güçlendiren hayati bir mekanizma haline gelmiştir. Denetim süreçleri yalnızca finansal tabloların doğruluğunu değerlendirmekle kalmaz. İşletmelerin çevresel, sosyal ve yönetişim hedeflerine ulaşmasını sağlar. Böylece paydaşlara güven veren, uzun vadede sürdürülebilir başarıyı teşvik eden bir yapı ortaya çıkar. Yapılan bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda 13. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nun ana teması ‘Sürdürülebilir Kalkınma: Denetim ve Güvence Hizmetlerinin Rolü’ olarak kararlaştırıldı” diye konuştu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN GÜÇLÜ VE SAMİMİ ADIMLAR ATILMALI"

Demirel, “İşletmeler yaratmış oldukları bütün negatif dışsallıkların sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiği anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmelidirler. Süregelen küresel problemler ve uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde yaşadığımız ülkeyle vatandaşlık bağı bulunmayan ve başka coğrafyalarda yaşayan insanlara karşı da sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerektiği açıktır. ‘İnsanlar tarafından, insanlar için’ temel ilkesiyle başta insan hakları olmak üzere küresel nitelikteki problemleri, ülkelerin kısa vadeli çıkarlarını öncelemek, bu kapsamda gündeme gelen yasal düzenlemeleri desteklemek, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın da temel hedefi olduğunu biliyoruz. Bu yönde güçlü ve samimi adımların atılması en önemli beklentimiz ve arzumuzdur. Bugün burada yeni nesil diyebileceğimiz sürdürülebilirlik raporlamalarını, sürdürülebilirlik denetim ve güvence yaklaşımlarını, dijital teknolojilerin bu alandaki etkilerini, etik ilkelerin önemi tartışacağız. Bu tartışmalar, geleceğin yol haritasını belirlemede kritik bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

Açış konuşmalarının ardından ana tema konuşmasını Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Sürdürülebilirlik, Politika ve Regülasyon Direktörü David Madon gerçekleştirdi. Sempozyumun ilk günü Ekonomik Boyutuyla Sürdürülebilirlik: Denetim ve Güvence Hizmetlerinin Rolü, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Boyutuyla Sürdürülebilirlik: Denetim ve Güvence Hizmetlerinin Rolü oturumlarıyla devam edecek. Sempozyumun ilerleyen günlerinde ise Yeşil Geçiş: Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Sürdürülebilirlik Raporlaması Yolculuğu - Hazırlıktan Eyleme, Yeşil Geçiş: Sürdürülebilirlik Raporlarının Denetim Yolculuğu - Hazırlıktan Eyleme, Yapay Zeka Döneminde Meslek Mensubunun Karşılacağı Fırsatlar ve Tehditler, Teknoloji Şirketlerinin Sürdürülebilir Teknoloji ve Denetime Değer Katma Çalışmaları oturumları gerçekleşecek. Sempozyum, Sürdürülebilir Teknoloji ve Denetim paneli ile 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.