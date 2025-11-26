Türkiye, COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi oldu

2026’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye’de yapılacak. UNFCCC tarafından yayımlanan ortaklık metnine göre Türkiye, COP31’in resmî başkanlığını üstlenecek temsilciyi atayacak ve konferansın siyasi, diplomatik ve protokol düzeyindeki tüm liderlik görevlerini yürütecek.

Bu özel ortaklık modelinde müzakerelerin teknik yönetimi ise Türkiye’nin yetki verdiği Avustralya tarafından gerçekleştirilecek. Türkiye COP31’in genel başkanlığını ve yönünü üstlenirken, Avustralya müzakerelerin teknik başkanlığını yürütecek. İki ülke süreç boyunca yakın istişare içinde çalışacak.

Türkiye, COP31’in dünya liderleri zirvesi de dahil olmak üzere tüm operasyonel ve lojistik hazırlıklardan sorumlu olacak; ev sahibi ülke anlaşmasını imzalayacak, iklim eylem gündemini yönetecek ve yüksek düzey iklim şampiyonunu atayacak. PreCOP toplantısı ise Pasifik’te bir ada ülkesinde, Avustralya’nın desteğiyle gerçekleştirilecek.

COP31’in Türkiye’de gerçekleşmesi, iklim finansmanı, adil dönüşüm ve bölgesel iş birliği açısından da yeni fırsatlar sunuyor. Öte yandan Greenpeace Türkiye, ev sahipliğinin beraberinde bazı kritik soruları da getirdiğini vurguluyor. 2035 hedeflerinin sera gazı salımlarında artış öngörmesi ve fosil yakıtlardan çıkış taahhüdünün bulunmaması eleştiriliyor. Enerji Bakanlığı’nın kömürlü termik santrallere yönelik yeni teşvik açıklamaları da 1.5°C hedefi ve 2053 net-sıfır iddiasıyla uyumsuz görülüyor. Ayrıca COP’ların güçlü bir sivil toplum katılımı gerektirdiği hatırlatılırken, Türkiye’de daralan sivil alan nedeniyle güvenli ve katılımcı bir ortamın sağlanıp sağlanmayacağı belirsizliğini koruyor.