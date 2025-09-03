Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

- WWF-TÜRKİYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI), Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Adana Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda sürdürdüğü Yeşil Deniz Kaplumbağası İzleme ve Koruma Programı’nın 20’nci yılını, özel bir saha ziyaretiyle kutladı. WWF-Türkiye yönetim kurulu ve DKMP 7. Bölge müdürlüğünün katılımıyla yeşil deniz kaplumbağası izleme ve koruma çalışmalarının yerinde incelendiği gezide, ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu’nun WWFTürkiye’nin doğa elçisi olacağı kamuoyuna duyuruldu.

- ALIŞAN LOJİSTİK, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren faaliyete geçen Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2024 Haziran – 2025 Haziran döneminde toplam 770.144 kWh temiz enerji üretti. Santral sayesinde yaklaşık 340 ton CO₂ eşdeğeri karbon salımı engellenirken, enerji maliyetlerinde anlamlı düşüş elde edildi. Şirketin toplam elektrik tüketimi 1.251.416,94 kWh olarak gerçekleşti ve şebekeden çekilen elektrik miktarı yaklaşık yüzde 62 oranında azaldı.

- GARANTİ BBVA VE TURMEPA iş birliğiyle 2021 yılında hayata geçirilen Mavi Nefes Projesi’nin Göcek ayağında, Türkiye’nin en yaşlı deniz çayırının tespit edildiği açıklandı. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, Kızılada açıklarından alınan örnek üzerinde yapılan uzun ve detaylı laboratuvar çalışmaları, deniz çayırının 2.000 yaşında olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu. Bu çalışma ile Prof. Dr. Ergün Taşkın ve ekibi tarafından Türkiye’de ilk kez bir deniz çayırının yaşı da belirlenmiş oldu.

- ZORLU ENERJİ, bölgesel kalkınmaya destek olma amacıyla 2023 yılında başlattığı Zorlu Enerji Experience (ZExperience) projesinde üçüncü dönem eğitimlerini tamamladı. Hizmet verdiği bölgelerdeki başarılı üniversite öğrencilerine uzun yıllardır burs imkânı sağlayan şirket, Zorlu Holding’in kurucu ortağı olduğu sosyal inovasyon platformu imece’nin açık inovasyon laboratuvarı imeceLAB yürütücülüğünde ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin desteğiyle hayata geçirilen program sayesinde bursiyerlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyor.

- MISIR, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) VE BAHREYN, Çin ile ortaklaşa 220 milyon dolarlık güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı. Yaklaşık üç yıl içinde tamamlanması öngörülen “Atom Solar Egypt” projesi kapsamında, hem 2 GW kapasiteli güneş paneli üretimi hem de 1 GW’’lık enerji depolama sisteminin kurulması planlanıyor. Tesisin, inşaat ve devreye alma aşamalarıyla birlikte toplam 841 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı belirtiliyor.

- İSTANBUL POLİTIKALAR MERKEZİ (İPM), Türkiye Çelik Sektörünün Karbonsuzlaşması projesi kapsamında Politika ve Aktör Analizi raporunu yayımladı. Rapor, çelik sektörünün düşük karbonlu üretime geçişinde karşılaştığı temel zorlukları görünür kılmakta ve dönüşüm sürecini hızlandıracak politika ve kurumsal müdahale önerilerini tartışmaya açmaktadır. Çalışmanın odağında, ham çelik üreticileri yer almakta; bu üreticilerin faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı etkileyen kamu kurumları, sektör dernekleri ve diğer paydaşlarla birlikte sektörün dönüşüm kapasitesi analiz edilmektedir.