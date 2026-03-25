Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

- TÜSİAD, Dünya Su Günü kapsamında TÜSİAD Merkezi’nde “Su Odağında Teknoloji Çözümleri” başlıklı bir etkinlik düzenledi. Toplantıda, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak artan su risklerinin ekonomi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkileri değerlendirildi. Su odağında geliştirilen teknoloji çözümlerinin iş dünyasının sürdürülebilirliği açısından oynadığı rol de etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

- Prada ’nın 2026 Re-Nylon kampanyasında oyuncular Benedict Cumberbatch ve Letitia Wright, markanın okyanusları eğitim yoluyla korumayı amaçlayan SEA BEYOND projesi kapsamında denizle kurulan ilişkiye odaklanan bir anlatının parçası oldu. Kampanya, görsellerin yanı sıra National Geographic CreativeWorks imzası taşıyan iki belgesel filmi de içeriyor. Prada ile dördüncü yılında da hikâye anlatımı ortaklığını sürdüren ekip tarafından hazırlanan yapımlar, SEA BEYOND girişiminin dünya çapındaki etkisini Hawaii’deki Oahu’dan Japonya’daki Izu Yarımadası ve Kamakura’ya uzanan çekimlerle görünür kılıyor.

- Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği ve başkanlık yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde iş dünyasının hazırlık süreci hız kazanıyor. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), COP30 gündeminde belirlenen altı tematik eksenle uyumlu biçimde kurgulanan “COP31 Webinar Serisi”ni başlattı. Mart-haziran döneminde düzenlenecek beş bölümlük seri, COP31’e giden süreçte iş dünyasının dönüşüm gündemini ele almayı ve farklı sektörlerden iyi uygulama örneklerini görünür kılmayı amaçlıyor.

- B Corp sertifikalı Davines, 1983’ten bu yana benimsediği “Sürdürülebilir Güzellik” söylemini şimdi “İyi Bir Yaşam İçin” yaklaşımıyla daha geniş bir çerçeveye taşıyor. Markaya göre iyi bir yaşam, amaç ve merak duygusunun dengesi içinde kuruluyor; yapılan iş ise insanlığa ve doğaya olumlu katkı sağladığında anlam kazanıyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik artık tek başına bir başlık değil, daha bütüncül ve yenileyici bir yaşam vizyonunun parçası olarak konumlanıyor.

- Dünya Ekonomik Forumu, “Yeni Bir Doğa Ekonomisi İçin 50 Yatırım Fırsatı” raporunda, doğa-pozitif stratejilerle uyumlu yatırım alanlarının hem çevresel hem de ekonomik açıdan güçlü bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Analiz, 13 kritik sektöre yayılan bu fırsatların 2030’a kadar yıllık 10,1 trilyon dolarlık iş geliri ve maliyet tasarrufu yaratabileceğini ortaya koyuyor. Buna karşın küresel sermaye akışları hâlâ büyük ölçüde doğaya zarar veren alanlara yöneliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre, yılda 7.3 trilyon dolar doğayı tahrip eden sektörlere giderken, doğa temelli çözümlere ayrılan kaynak 220 milyar dolarda kalıyor.