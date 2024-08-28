Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.08.2024 - 04:00

Anadolu Efes 2023 Entegre Raporu açıklandı. Rapora göre şirketlerin sürdürülebilirlik ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını değerlendiren S&P Küresel Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde kurumun ESG derecesi 45’e çıktı. Anadolu Efes kurumsal sürdürülebilirlik performansının bir diğer göstergesi olarak Refinitiv tarafından değerlendirilen Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de yer alıyor.

Yıldız Holding 2023 Sürdürülebilirlik raporuna göre holding 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde “Net Sıfır” sera gazı emisyonu ile operasyonlarını sürdürmeyi hedefliyor ve plastik azaltımı konusunda çalışmalarını hızlandırarak 2030 yılına kadar plastik ambalajlarının tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını amaçlıyor.

İngiliz Sigortacılar Birliği, Birleşik Krallık'taki emlak sigorta şirketleri tarafından yılın ikinci çeyreğinde fırtınalar, şiddetli yağmur ve donmuş borular nedeniyle evlerde oluşan hasarlar için yapılan ödemelerin toplam 144 milyon sterlin, işletmeler için ise 81 milyon sterlin olduğunu açıkladı. Kuruluş, iklim değişikliği kaynaklı yaşanan aşırı hava olaylarının emlak sigortalarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Earth System Science Data tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre iklim değişikliği toplum ve çevre üzerinde önemli etkilere sahip olan küresel orman yangınlarının sıklığının ve yoğunluğunun artmasına katkıda bulundu. Küresel ısınma Amazonlar’da 20 kat, Kanada’da 3 kat ve Yunanistan’da 2 kat artışla yangınlara neden oldu.

The New York Times’ın aktardığına göre iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklanan bazı kuruluşlar ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yaklaşan başkanlık seçimlerinde desteklemek amacıyla 55 milyon dolarlık bir reklam kampanyası oluşturdu. Çevre politikalarının ekonomik getirisine de odaklanacak reklamlar Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvanya ve Wisconsin eyaletlerinde etkin olacak.

UNICEF'e göre yaklaşık yarım milyar çocuk, büyükanne ve büyükbabalarının gördüğünden en az iki kat daha fazla aşırı sıcak günün olduğu bölgelerde yaşıyor. Mali, Nijer, Senegal, Güney Sudan ve Sudan’ın da aralarında bulunduğu sekiz ülkede, yılın yarısından fazlası 35 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklar deneyimleniyor. Söz konusu ülkelerde yaşayan çocukların çoğu, bu seviyedeki sıcaklara dayanacak altyapı veya hizmetlerden yoksun.

Avustralya’da yer alan doğal dünya harikası Büyük Set Resifi’nde iklim değişikliği kaynaklı yükselen sıcaklıklar nedeniyle 2016 ile 2024 yılları arasında beş büyük beyazlama gözlemlendi. Nature dergisinde yer alan araştırma mercan beyazlamasının düşük tuzluluk, soğuk sular veya kirlilik sonucu yerel olarak oluşma olasılığı olduğunu ancak bir veya daha fazla bölgedeki mercanların çoğunun aynı anda beyazladığı bölgesel ve küresel kitlesel beyazlama olaylarının ise küresel ısınmayla bağlantılı artan bir oranı olduğu ifade ediyor. Büyük Set Resifi dünyadaki mercan resiflerinin yaklaşık yüzde 10’una ev sahipliği yapan bir ekosistem.