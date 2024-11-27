İYİ HABER: Toplumun yüzde 80’i iklim değişikliği ile mücadelede etkili ve kararlı adımlar talep ediyor

Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:29

Güncelleme: 27.11.2024 - 17:29

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nden Doç. Dr. Başar Baysal’ın ülkemizde iklim güvenliği algısını analiz etmek amacıyla yaptığı bir araştırmaya göre toplumun neredeyse yüzde 80’i iklim değişikliği ile mücadelede daha etkili ve kararlı adımlar atılmasını talep ediyor. Hükümetin var olan iklim politikalarının yeterli olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 20.

3 bin 827 katılımcılı bir anketin yanı sıra farklı siyasi partilerden 20 milletvekili ile yapılan mülakatlara dayanan araştırma halkın yüzde 64.4’ünün iklim değişikliğinin gerçekliğine inandığını ve bunu zamanımızın en önemli sorunu olarak tanımladığını gösteriyor. Anket katılımcıların yüzde 31.6’sı ise gündemde daha acil sorunlar bulunduğunu düşünse de iklim değişikliğinin yine de önemli bir sorun olduğunu belirtiyor. İklim değişikliğinin varlığını reddeden iklim şüphecilerin oranı ise yüzde 1.2 seviyesinde.

Araştırmadaki önemli bulgulardan bir diğeri de toplumun iklim değişikliği konusundaki hassasiyetinin; cinsiyete, yaşa, eğitim seviyesine, kırsal veya kentsel bölgede yaşamaya veya yaşanılan bölgeye bağlı olarak kayda değer değişkenlik göstermemesi.